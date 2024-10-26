عاجل/ حادث مرور خطير على مستوى هذه الطريق..وهذه حصيلة الضحايا..

جدّ اليوم السبت، حادث مرور خطير على مستوى منطقة الڨيطنة، على الطريق الرئيسية بولاية قفصة، قرب وسط المدينة، ما أسفر عن وفاة إمرأة وإصابة شخصين آخريْن، وفق ما أوردته اذاعة الجوهرة أف أم .

وتمثل الحادث، في إنقلاب سيارة بسبب الإفراط في السرعة في طريق مزدحم مما نتج عنه عدم تمكن السائق في التحكم في سيارته ما أدى إلى خروجها من مسارها وإرتطامها بالرصيف في مرحلة أولى، ثم إنقلابها في المسار المعاكس مصطدمة في ذات الوقت بسيارة ثانية كانت تسير في إتجاه وسط المدينة.

هذا وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة.