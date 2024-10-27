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الرابطة المحترفة الثانية (الجولة 2 – الدفعة 2): النتائج والترتيب

2024/10/27 أهم الأخبار, المصدر, رياضة

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الثانية من الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى و الثانية التي دارت اليوم الاحد :

المجموعة الاولى

الاحد 27 اكتوبر 2024

في رادس البلدي

النجم الرادسي – هلال مساكن صفر-صفر

في برج السدرية

نادي حمام الانف – مستقبل المرسى صفر-صفر

السبت 26 اكتوبر 2024

في اريانة

جمعية اريانة – مكارم المهدية صفر-1

في قربة

النادي القربي – القلعة الرياضية صفر-صفر

في جندوبة

جندوبة الرياضية – مستقبل وادي الليل 2-1

في حمام سوسة

امل حمام سوسة – ملعب منزل بورقيبة 1-1

في المكنين

سبورتينغ المكنين – جمعية مقرين 1-3

الترتيب

-1جمعية مقرين 6 2

2-النادي القربي 4 2

–امل حمام سوسة 4 2

–القلعة الرياضية 4 2

5-مستقبل المرسى 4 2

–جندوبة الرياضية 3 2

–مكارم المهدية 3 2

8-ملعب منزل بورقيبة 2 2

9-نادي حمام الانف 2 2

–هلال مساكن 2 2

–النجم الرادسي 1 2

–سبورتينغ المكنين 1 2

12-جمعية اريانة 0 2

–مستقبل وادي الليل 0 2

المجموعة الثانية

في بوحجلة

بعث بوحجلة – كوكب عقارب صفر-1

في جلمة

نسر جلمة – الملعب القابسي 2-صفر

في الرديف

هلال الرديف – مستقبل القصرين صفر-1

في جربة ميدون

امل جربة – نادي محيط قرقنة صفر-3

السبت 26 اكتوبر 2024

في الشابة

هلال الشابة – امل الرقبة صفر-1

في صفاقس 2 مارس

سكك الحديد الصفاقسي – اولمبيك سيدي بوزيد 1-1

في ساقية الداير (دون حضور الجمهور)

تقدم ساقية الداير – شبيبة القيروان صفر-1

الترتيب

1-كوكب عقارب 6 2

–مستقبل القصرين 6 2

3-شبيبة القيروان 4 2

–اولمبيك سيدي بوزيد 4 2

-محيط قرقنة 4 2

6-تقدم ساقية الداير 3 2

–نسر جلمة 3 2

–امل الرقبة 3 2

9-امل جربة 1 2

-الملعب القابسي 1 2

-هلال الرديف 1 2

-بعث بوحجلة 1 2

-سكك الحديد الصفاقسي 1 2

14- هلال الشابة 0 2

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