الرابطة المحترفة الثانية (الجولة 2 – الدفعة 2): النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الثانية من الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى و الثانية التي دارت اليوم الاحد :
المجموعة الاولى
الاحد 27 اكتوبر 2024
في رادس البلدي
النجم الرادسي – هلال مساكن صفر-صفر
في برج السدرية
نادي حمام الانف – مستقبل المرسى صفر-صفر
السبت 26 اكتوبر 2024
في اريانة
جمعية اريانة – مكارم المهدية صفر-1
في قربة
النادي القربي – القلعة الرياضية صفر-صفر
في جندوبة
جندوبة الرياضية – مستقبل وادي الليل 2-1
في حمام سوسة
امل حمام سوسة – ملعب منزل بورقيبة 1-1
في المكنين
سبورتينغ المكنين – جمعية مقرين 1-3
الترتيب
-1جمعية مقرين 6 2
2-النادي القربي 4 2
–امل حمام سوسة 4 2
–القلعة الرياضية 4 2
5-مستقبل المرسى 4 2
–جندوبة الرياضية 3 2
–مكارم المهدية 3 2
8-ملعب منزل بورقيبة 2 2
9-نادي حمام الانف 2 2
–هلال مساكن 2 2
–النجم الرادسي 1 2
–سبورتينغ المكنين 1 2
12-جمعية اريانة 0 2
–مستقبل وادي الليل 0 2
المجموعة الثانية
في بوحجلة
بعث بوحجلة – كوكب عقارب صفر-1
في جلمة
نسر جلمة – الملعب القابسي 2-صفر
في الرديف
هلال الرديف – مستقبل القصرين صفر-1
في جربة ميدون
امل جربة – نادي محيط قرقنة صفر-3
السبت 26 اكتوبر 2024
في الشابة
هلال الشابة – امل الرقبة صفر-1
في صفاقس 2 مارس
سكك الحديد الصفاقسي – اولمبيك سيدي بوزيد 1-1
في ساقية الداير (دون حضور الجمهور)
تقدم ساقية الداير – شبيبة القيروان صفر-1
الترتيب
1-كوكب عقارب 6 2
–مستقبل القصرين 6 2
3-شبيبة القيروان 4 2
–اولمبيك سيدي بوزيد 4 2
-محيط قرقنة 4 2
6-تقدم ساقية الداير 3 2
–نسر جلمة 3 2
–امل الرقبة 3 2
9-امل جربة 1 2
-الملعب القابسي 1 2
-هلال الرديف 1 2
-بعث بوحجلة 1 2
-سكك الحديد الصفاقسي 1 2
14- هلال الشابة 0 2