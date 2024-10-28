جريمة فظيعة: امرأة تقتل والدتها طعنا بسكين..#خبر_عاجل

جدت جريمة قتل شنيعة نهاية الأسبوع بجهة سجنان حيث اقدمت امراة على قتل والدتها طعنا بالسكين.

وكشف الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للأمن الوطني العميد عماد مماشة ان الجانية قامت بقتل امها طعنا بالسكين والفرار وبعد ادراجها بالتفتيش وتضييق المنافذ تم ضبطها وأثار الدماء في يديها على مستوى منطقة رأس الجبال بعد مسح المناطق المهجورة والمشبوهة.

وقد تم ضبطها رفقة طفل صغير وبتضييق الخناق عليها اعترفت بجريمتها .

واكد عماد مماشة في تصريح لاذاعة موزاييك انه تم فتح تحقيق بتهمة القتل العمد ومازال جاري التحقيق مع المتهمة في انتظار ما ستكشفه الأبحاث.