عاجل/ وزارة الفلاحة توضح بخصوص سعر بيع زيت الزيتون محليا

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنّه لم يتم بعد دراسة السعر الأنسب لبيع لتر زيت الزيتون في السوق المحلية لموسم 2024-2025 خلافا لما يتمّ تداوله من أسعار مع انطلاق الموسم في بعض الجهات.

وأكّدت الوزارة، في بلاغ أصدرته الاثنين، أنّ الديوان الوطني للزيت يتولي حاليا متابعة تطور أسعار زيت الزيتون والتي تبقى مرتبطة بالسوق العالمية وينسق مع مصالح الوزارة قصد النظر في الآليات المناسبة لدعم برنامج الاستهلاك الداخلي من زيت الزيتون البكر الممتاز.

ونفت الوزارة صحة ما يتم تداوله من أسعار لبيع زيت الزيتون للموسم الحالي 2024-2025 وحول تكفّل الديوان الوطني للزيت بتزويد السّوق المحليّة بزيت الزّيتون المدعّم بسعر 15 دينار للتر الواحد على غرار موسم 2023-2024.

وأشارت إلى أنّ الديوان قام، خلال موسم 2023-2024، بترويج 7.5 ملايين لتر من زيت الزيتون البكر الممتاز في السوق الداخلية تمثل قرابة 25 بالمائة من الاستهلاك المحلي بسعر تفاضلي بـ 15 دينار للتر.

ولاحظت الوزارة، في سياق متصل، أنّ البرنامج الوطني لاقى استحسانا من قبل المواطنين وأنّه يتعيّن على العموم الحصول المعلومات عن طريق القنوات الرسمية للوزارة.