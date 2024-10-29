هذا ما تقرّر في حق قاتلة والدتها في بنزرت

قرر قاضي التحقيق اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق التي قتلت والدتها يوم الجمعة المنقضي بسجنان، لمواصلة سماعها في موعد لاحق، حسب ما اكده مصدر أمني لاذاعة الديوان اف ام .

وتعود اطوار القضية الى يوم الجمعة الفارط، حيث أقدمت الجانية على قتل والدتها بمنطقة الحنية التابعة لمعتمدية سجنان، بطعنها بواسطة آلة حادة بسبب خلاف جد بينهما، ثم لاذت بالفرار.

ورغم محاولة إسعاف الهالكة البالغة من العمر 55 ونقلها إلى المستشفى فانها فارقت الحياة.

وقد تمكنت فرقة الشرطة العدلية براس الجبل ومركز الاستمرار بالعالية من القاء القبض على الجانية يوم اقترافها للجريمة وتسليمها لفرقة الابحاث والتفتيش لمركز الحرس الوطني المتعهد.