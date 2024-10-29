عاجل/ التتبّعات في حق “صنّاع المحتوى”: اطلاق سراح امرأتين وإحالة 3 أخريات بحالة فرار

قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء 29 اكتوبر 2024، الإبقاء على امرأتين من صانعات المحتوى بحالة سراح مع إحالتهما على أنظار المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وحسبما افادت به موزاييك، فإنّه تقرر احالة 3 فتيات أخريات بحالة فرار على ذمة القضاء من أجل شبهات “التجاهر بما ينافي الحياء ومضايقة الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

يذكر ان النيابة العمومية كانت قد اصدرت، امس الاثنين، بطاقات ايداع بالسجن ضد 5 منصناع المحتوى و”انستاغراموز”، كما قررت اليوم الثلاثاء، اصدار بطاقة ايداع ضد صانع محتوى مشهور.

وياتي هذا اثر بلاغ اصدرته وزارة العدل الاحد المنقضي، اعلنت فيه عن فتح تتبعات قضائية في حقّ عدد من صناع المحتوى من أجل جرائم ذات صبغة أخلاقية وفيها مسّ من قيم المجتمع الأخلاقية.