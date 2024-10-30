احد عناصرها مفتّش عنه: الاطاحة بعصابة تسرق المواشي في هذه الجهة

عاجل/ الإحتفاظ بأشخاص مطلوبين للعدالة في هذه الولايات

من بينهم قُصّر: القبض على عصابة ترشق السيارات بالحجارة في هذا الطريق

غالانت مهددّا الامين العام الجديد لحزب الله: “بدأ العد التنازلي”..

استشهاد 19 فلسطينيا في مجزرة جديدة للاحتلال شمال قطاع غزة..#خبر_عاجل

2024/10/30 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر

ارتكب الكيان الصهيوني،ليلة البارحة مجزرة جديدة في مدينة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة راح ضحيتها 19 شهيدا فلسطينيا.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 19مواطنا وإصابة آخرين بعد قصف طيران الاحتلال الحربي مربعا سكنيا في مدينة بيت لاهيا .

وقالت المصادر، إن القصف أحدث دمارا كبيرا وأدى لارتقاء شهداء وإصابة العشرات من المدنيين.

وأضافت، إن القصف استهدف منزلا مأهولا في محيط مسجد سليم أبو مسلم بمدينة بيت لاهيا.

وأفادت بفقدان عدد من المواطنين بينهم أطفال.

يذكر أن أكثر من 94 شهيدا ارتقوا في مجزرة /بيت لاهيا/ فجر اليوم، إضافة إلى عشرات الجرحى والمفقودين، حيث يتعرض قطاع غزة وسكانه منذ أكثر من عام إلى حرب صهيونية مدمرة، خلفت أكثر من 144 ألف شهيد وجريح، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn