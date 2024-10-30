مفزع/ منظمة الصحة العالمية: 8 ملايين شخص أصيبوا بالسل الرئوي في 2023

قالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من ثمانية ملايين شخص أصيبوا بالسل العام الماضي، وهو أعلى عدد تم تسجيله منذ بدء المنظمة بمراقبة السل في عام 1995، مما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالإصابات المبلغ عنها في عام 2022 والبالغ عددها 7,5 مليون حالة.

وذكر تقرير للمنظمة أن حوالي 1,25 مليون شخص لقوا حتفهم بسبب السل الرئوى، وتعد هذه الحصيلة ضعف وفيات فيروس نقص المناعة البشرية في 2023، كما أن ظهور مرض السل مرة أخرى كأكبر الأمراض المعدية القاتلة يتجاوز الفيروس كوفيد-19.

وكشف التقرير أن أكثر البلدان تضررا هي الهند، والصين، وإندونيسيا، وباكستان ممثلة بإصابة 55 في المائة من الرجال، و33 في المائة من النساء، و12 في المائة من الأطفال والمراهقين.

وعزت المنظمة حالات الإصابة إلى خمسة عوامل رئيسة خطرة هي سوء التغذية، والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، واضطرابات تعاطي الكحول، والتدخين، ومرض السكري.