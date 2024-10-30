عاجل/ نائب يكشف استقالة 3 من زملاءه من كتلهم وانضمام آخرين الى كتلة اخرى

أفاد النائب بمجلس نواب الشعب ،بوبكر يحي، بأن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، أعلن امس خلال الجلسة الافتتاحية للدورة النيابية العادية الثالثة، عن تغيير في بعض الكتل

وأوضح بوبكر يحي، ان 3 نواب قد قدموا استقالتهم من كتل، فيما انضمّ نائبين إلى كتلة أخرى.

ولفت النائب في صريح لاذاعة الديوان، اليوم الاربعاء، إلى أن زميله يوسف طرشون، أصبح رئيسا لكتلة الخط الوطني السيادي، وعبد الرزاق عويدات نائب رئيس، مبينا ان “ذلك تم بناء على رغبة من الكتلة واعتبارا لبعض التوزانات”.

وأكّد في السياق ذاته، استقالة النائب محمد علي من كتلة الخط الوطني السيادي، موضّحا أن ذلك لا علاقة له بتعيين يوسف طرشون رئيسا لها وانما هي مسألة شخصية، على حد قوله.

وأشار من جهة أخرى، إلى أنه فيما يتعلق بتغيير اللجان ومكتب المجلس، فإن رئيس البرلمان اعلن عن ارجاء النظر في ذلك إلى ما بعد 10 ديسمبر القادم، باعتبار أن الوضعية استثنائية، وأن ذلك سيُعطل النظر في الميزانية، وفق قوله.