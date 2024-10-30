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عاجل/ الاطاحة بمروّجي مخدّرات بهذه الجهة وحجز كميات من الكوكايين و”الزطلة” والأقراص المخدّرة

2024/10/30 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

اعلنت الادارة العامة للامن الوطني في بلاغ اليوم الاربعاء، عن الاطاحة بمروّجي مخدّرات في سوسة الشمالية وحجز كميات متفاوتة من المواد المخدّرة.
حيث تمكّنت الوحدات الأمنية بسوسة الشمالية من القبض على مروّج مخدّرات يعمد إلى ترويجها بمكان منزوي بجهة سيدي بوعلي سوسة، أين تم القبض عليه ونفرين آخرين بعد التنسيق مع النيابة العمومية وحجز :
نصف صفيحة و 22 قطعة من مخدّر القنب الهندي.
46 قرص مخدّر نوع إكستازي.
ميزان إلكتروني.
أدوات قص.
مبلغ مالي قدره 145 دينار.
كما أمكن في مرحلة ثانية القبض على نفر آخر ضالع في ترويج المخدّرات من قبل الوحدات الأمنية المذكورة ودورية تابعة لفرقة شرطة النجدة بسوسة أين تم حجز :
13 قطعة متفاوتة الحجم ومعدة للتّرويج من مخدّر القنب الهندي.
13 كيس بلاستيكي من مخدّر الكوكايين.
وباستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بجميع الأطراف من أجل “المسك بنية الإستهلاك والترويج لمادة يشتبه في كونها مخدرة” ومواصلة الأبحاث على صعيد الفرقة.

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