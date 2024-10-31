عاجل/ السجن 4 سنوات ونصف ضد “انستاغراموز”.. وهذا ما تقرّر في حق البقية



مثل اليوم الخميس 31 اكتوبر 2024، أمام هيئة الدائرة الجناحية التاسعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، بحالة إيقاف، 5 من ” صناع المحتوى ” وهم 3 فتيات وشابان وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بمضايقة الغير والتجاهر عمدا بفاحشة والظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة او منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب.

وقضت الدائرة الجناحية، بالسجن مدة 4 سنوات وستّة أشهر ضد “صانعة محتوى” ورفض الافراج عن 4 آخرين من “صناع المحتوى” على شبكات التواصل الاجتماعي وتأخير النظر في شأنهم الى الأسبوع القادم، حسبما افادت به موزاييك.

وطلب محامو اربعة من الموقوفين التأخير لاعداد وسائل الدفاع، مع تقديم مطالب افراج في حق منوبيهم، فيما تم الترافع في حق ” صانعة محتوى ” واحدة، ليتقرر اثرها حجز ملفات القضايا للنظر في مطالب الافراج عن أربعة موقوفين والتصريح بالحكم في حق واحدة.