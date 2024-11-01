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عاجل/ روسيا: نحن على حافة صراع عسكري مباشر مع أمريكا

2024/11/01 أخبار عالمية, أهم الأخبار, سياسة

أكّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة نشرتها صحيفة “حرييت” التركية الجمعة، أن الولايات المتحدة وروسيا “على حافة صراع عسكري مباشر”.
وقال في ردّ على سؤال حول الانتخابات الأميركية “في ظل (إدارة) الرئيس الحالي (جو بايدن) الذي دفع دوامة رهاب روسيا في الولايات المتحدة إلى أقصى الحدود، بات بلدَانا على حافة صراع عسكري مباشر”.
وأضاف: “لا نفضّل أحدا على آخر. في ظل حكم ترامب، اعتمدت الإدارة الأميركية أكبر عدد من العقوبات المناهضة لروسيا مقارنة بالإدارات السابقة”.
وتابع لافروف: “بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات، لا نرى أن النهج المناهض لروسيا في الولايات المتحدة قد يتغير”.

العربية.نت

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