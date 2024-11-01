عاجل/ دعوة رئيس هذا النادي للتحقيق من طرف فرقة أمنية

أكد الناطق الرسمي بإسم النادي الرياضي الصفاقسي، جوهر العذار، اليوم الجمعة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه « تمت دعوة رئيس الجمعية، عبد العزيز المخلوفي، من قبل فرقة أمنية للتحقيق معه ».

ونفى ذات المصدر، علمه « بموضوع الدعوة التي وجهت لعبد العزيز المخلوفي من قبل فرقة أمنية » مشيرا إلى أنه « لم يتم السماع لرئيس النادي الرياضي الصفاقسي إلى حد الآن ».

وبالاتصال بمصدرين قضائيين مأذونين بكل من المحكمة الإبتدائية صفاقس1 والمحكمة الإبتدائية صفاقس2، أكدا أن « الموضوع ليس من مشمولات المحكمتين. »

يذكر أن عبد العزيز المخلوفي ترأس الهياكل الثلاثة الكبرى للنادي الرياضي الصفاقسي إذ سبق له أن رئاسة هيكل « السوسيوس » ثمّ « اللجنة العليا للدعم » في الموسم الماضي قبل انتخابه في جانفي 2024 « رئيسا » للنادي للمدة النيابية 2024ـ2026.

ويعتبر عبد العزيز المخلوفي من كبار منتجي ومصدري زيت الزيتون في تونس حيث تحصل على عديد الجوائز في هذا المجال.