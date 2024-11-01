وزير السياحة: سنواكب التطورات الرقمية وعديد المؤثرين التونسيين قادرون على المساهمة



تسعى وزارة السياحة إلى القيام بتأهيل شامل لجميع الوحدات الفندقية والمطاعم في البلاد من أجل تحسين الخدمات ضمان الأريحيّة اللّازمة للزائر التونسي والأجنبي، حسبما اكده وزير السياحة، سفيان تقية.

وأضاف الوزير، في تصريح للجوهرة أف أم، خلال زيارة ميدانية أداها إلى ولاية المنستير، اليوم الجمعة، أنّ “الزائر لا يجب أن ستعرّض إلى أيّ مضايقات على جميع المستويات ويجب أن تكون الخدمات السياحية المقدّمة لهم على مستوى عالٍ”.

وتابع الوزير أنّ “الوزارة ستواكب التطورات الحاصلة في العالم على غرار السياحة الرقمية”، مشيرًا إلى انّ “هناك العديد من المؤثرين التونسيين القادرين على المساهمة في ذلك”.

وقال الوزير إنّه “سيتمّ فتح أسواق سياحية جديدة وبرمجة وجهات جديدة على غرار الصين والعراق”، لافتًا إلى أنّ “هناك العديد من الأسواق التقليدية التي شهدت نموًّا كبيرًا على غرار الفرنسية والألمانية والبولونية”، وفق ما نقله ذات المصدر.