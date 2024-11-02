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تفاصيل القبض على تكفيري يشتبه في انتمائه لتنظيم إرهابي..

2024/11/02 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بالمهدية، بمشاركة وحدات تابعة لإقليم المهدية، من إلقاء القبض على عنصر تكفيري، ملاحق بموجب مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الإستئناف بتونس، بتهمة الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم عليه بعقوبة سجنية.

وأفادت الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ أصدرته اليوم السبت، بأنه تمت إحالة العنصر التكفيري على ذمة وحدات الإختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه، بعد التنسيق مع النيابة العمومية.

ودعت المواطنين إلى التعاون مع الوحدات الأمنية في جهودها المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة، والإبلاغ عن أية معلومات مشبوهة على الرقم 71860135، من أجل تعزيز الأمن العام والحفاظ على سلامة الوطن.

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