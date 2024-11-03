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فتح تحقيق في سرقة مواد غذائية من ديوان الخدمات المدرسية وبيعها لمطعم..

2024/11/03 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تقدمت المندوبية الجهوية للتربية بقفصة، يوم السبت 2 نوفمبر 2024، بشكاية لدى فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بقفصة تتعلّق بسرقة مواد غذائية تابعة لديوان الخدمات المدرسية وبيعها لصاحب مطعم خاص.

وتعود أطوار الحادثة إلى انتباه أحد رؤساء مصالح المندوبية إلى وجود علبة تن عليها لافتة تؤكد ملكيتها لديوان الخدمات المدرسية بأحد محلات بيع الأكلة السريعة، وبعودة موظف آخر من الغد لنفس المحل لاحظ وجود علبة ثانية، فتم إعلام المندوب الجهوي للتربية بقفصة الذي تقدم بشكاية لدى فرقة الشرطة العدلية وفتح بحثا إداريا في الواقعة وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.

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