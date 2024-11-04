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عاجل/ إحباط عمليات تهريب بضائع تجاوزت قيمتها الـ200 الف دينار

2024/11/04 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

أفادت الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024، انه تم إحباط عمليات تهريب بقيمة تجاوزت 200 ألف دينار في كل من قبلي وتطاوين .
حيث تمكنت مختلف وحدات إقليم الحرس الوطني بتطاوين من إحباط 6 عمليات تهريب بضائع مجهولة المصدر وحجز 6 وسائل محملة ببضائع مهربة تقدر قيمتها بـ 138 ألف دينار.
وفي نفس السياق تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بقبلي من حجز بضائع مهربة بقيمة 70 ألف دينار كانت على متن وسيلة .
هذا وتم حجز البضائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما جددت الإدارة العامة للحرس الوطني دعوتها للمواطنين بالتعاون والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تضر بالاقتصاد الوطني على الرقم 71860135.

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