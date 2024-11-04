فازت بها في تونس: سرقة الجائزة المالية لبطلة شطرنج مصرية!!

أعلنت بطلة الشطرنج المصرية جوي روماني تعرضها لسرقة جائزتها المالية التي حصلت عليها لقاء تتويجها بذهبية بطولة العرب تحت 20 عاما التي أُقيمت في تونس الأسبوع الماضي وقد اكتشفت السرقة بعد خروجها من مطار القاهرة

وعلق أحمد عدلي، رئيس الإتحاد المصري للشطرنج ، على واقعة سرقة جوي روماني في المطار قائلاً، “إن ما حدث لها نتجية خطأ إداري شخصي من اللاعبة”.

وكانت جوي قد أعلنت، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، “للأسف الشديد بعد التوفيق في بطولة العرب والحصول على المركز الأول تحت 20 عاما بسبب خطأ بسيط، تم سرقة الجائزة المالية فى المطار”.

وقال أحمد عدلي فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، “تابعنا للأسف واقعة سرقة الجائزة المالية للبطلة المصرية جوي ونشعر بالحزن لما حدث لها في المطار.. إنه أمر مُحزن أن تخسر بطلة شابة (16 عاماً) الجائزة المالية، خاصة بعدما بذلت مجهودا كبيرا للتتويج باللقب من أجل رفع اسم مصر عالياً وتحقيق مكاسب مالية يسعى إليها الجميع بالتأكيد”.

وأضاف رئيس اتحاد الشطرنج، “الخطأ الذي ارتكبته جوي أنها وضعت الجائزة المالية التي حصلت عليها من البطولة في شنطة تم شحنها في الطائرة، وهذا إجراء إداري خاطئ، لأنه من المعروف أن المبالغ المالية تكون فى “جيب” الراكب أو شنطة يحملها في يده، ولا يتم شحنها وسط الشُنط الكبيرة المُخصصة للملابس وغيرها، لأن الشنط التي يتم شحنها مُعرضة للسرقة، وهذا ما حدث مع جوي في المطار قبل وصولها القاهرة”.

وأكد رئيس اتحاد الشطرنج أن ما فعلته جوي ناتج عن أنها صغيرة السن وليس لديها خبرات في مثل هذه الأمور، ونحن نأسف لما حدث لها لكن الأهم إنها حققت إنجازاً كبيراً باسمها على صعيد اللعبة، كما أنها عادت إلينا بالسلامة، وبإذن الله ستُحقق إنتصارات وبطولات جديدة تحصل من خلالها على جوائز مكاسب مالية أخرى.

وشدد أحمد عدلي على أن الاتحاد يعتز كثيراً بدور جوي باعتبارها واحدة من أهم البطلات في الشطرنج المصري، ويحرص الاتحاد على توفير كل سُبل الدعم والمساندة لها من أجل مواصلة الإنتصارت العربية والقارية.

وتبلغ الجائزة المالية التي سُرقت من البطلة جوي روماني تبلغ 1200 دولار ( أي ما يقرب من 70 ألف جنيه مصري ).

وكالات