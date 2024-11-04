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عاجل/ المقاطعة تدفع “كارفور” الى غلق جميع فروعه في هذه الدولة العربية

2024/11/04 أخبار عربية, أهم الأخبار, متفرقات

أعلنت سلسلة متاجر “كارفور” إغلاق كافة فروعها في الأردن، بداية من اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024، بعد المقاطعة الكبيرة.
وقالت “كارفور الأردن” في صفحتها الرسمية عبر “فيسبوك”: “اعتبارًا من 4 نوفمبر 2024، ستوقِف كارفور جميع عملياتها في الأردن ولن تستمر في العمل داخل المملكة. نشكر عملاءنا على دعمهم ونعتذر عن أي إزعاج قد ينتج عن هذا القرار”.
وجاء القرار بعد أيام من إعلان وسائل إعلام أردنية أن “كارفور” في الأردن المملوكة لرجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم، قررت تغيير اسمها في الأردن بعد حملات المقاطعة الشعبية منذ أكثر من عام.

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