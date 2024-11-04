حجز 147 كلغ من البطاطا خلال حملة مراقبة مشتركة بالسوق الاسبوعية بهذه الولاية..

نفّذت فرق المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بتوزر، اليوم الاثنين، حملة مراقبة بالسوق الأسبوعية بمدينة تمغزة شارك فيها أعوان الحرس الوطني والسلط المحلية بالمنطقة، وأفضت إلى حجز 147 كلغ من البطاطا من أجل الاخلال بشفافية المعاملات التجارية، ورفع 6 مخالفات اقتصادية في الغرض تعلقت بالزيادة غير القانونية في الأسعار، وعدم إشهار الأسعار، وإخفاء بضاعة.

وتتنزل هذه الحملة في إطار مواصلة حملات المراقبة الاقتصادية المشتركة بالتنسيق مع المصالح الأمنية للتصدي للممارسات الاحتكارية، وقد مكّنت من متابعة نسق التزود بالمواد الأساسية والأسعار المتداولة ودعوة التجار إلى التخفيض فيها مراعاة لامكانيات المستهلك.

وشهد شهر أكتوبر الماضي تنفيذ أكثر من 1360 عملية تفقد عن طريق فرق المراقبة المشتركة التي تضم أعوان المراقبة الاقتصادية والمصالح الأمنية شملت مختلف مسالك التوزيع، وأفضت إلى رفع 132 مخالفة اقتصادية، وحجز 3700 كلغ من البطاطا، كما تم على امتداد الشهر الماضي توجيه حصة أسبوعية من البطاطا تقدّر بـ40 طنا متأتية من الكميات التعديلية المخزنة من طرف المجمع المهني لتعديل العرض بالأسواق وفقا للتسعيرة القانونية.