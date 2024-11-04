عاجل/ بطاقة ايداع بالسجن في حق تاجر من أجل هذه التهمة..

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، بطاقة إيداع بالسجن في حقّ تاجرين، وذلك من أجل التورّط في تهريب النحاس وتصديره إلى الخارج بقيمة مالية ضخمة تمّ تهريبها إلى خارج البلاد التونسية.

وتفيد المعطيات الاولية وفق ما اوردته اذاعة موزاييك بأنّه وبإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس باشر أعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني أبحاثهم بخصوص شبهات تورط تاجرين كبيرين في تهريب النحاس وتصديره إلى الخارج على خلاف الصيغ القانونية.

وبيّنت التحقيقات أنّ المظون فيهما توليا تهريب كميات كبيرة من النحاس وتصديرها إلى الخارج، وذلك بعد تبريرها بفواتير وهمية مما مكنهما من تهريب مبالغ مالية ضخمة من العملة قدّرت حسب الأبحاث بملايين الدينارات تمّ تحويلها إلى أحد البلدان الأجنبية عوض تحويلها عبر البنك المركزي التونسي.

وتقرّر إحالة التاجرين على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل غسيل الأموال وجرائم ديوانية ومصرفية وجبائية، حيث قرّر إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حقّهما على ذمة ملف القضية.