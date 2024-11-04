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عاجل/ أردوغان يدعو إلى اعتراف عالمي بفلسطين..

2024/11/04 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، جميع الدول إلى الاعتراف بدولة فلسطين لوقف ما وصفه بـ”العدوان الصهيوني”.

أدلى أردوغان بهذه التصريحات في كلمة ألقاها في الدورة الوزارية الـ40 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي “كومسيك”في اسطنبول.

وقال “أحد أفضل الردود على العدوان الصهيوني على غزة ولبنان هو أن تعترف المزيد من الدول بدولة فلسطين”، مضيفا “بهذه المناسبة، أكرر مرة أخرى دعوتي لجميع الدول للاعتراف بدولة فلسطين”.

وأبرز الرئيس التركي أيضا الحاجة إلى الوحدة في العالم الإسلامي لدعم النضال “العادل” للشعبين الفلسطيني واللبناني.

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