تفاصيل إيقاف شخص بحوزته مسدس ناري وعدد من الطلقات وملابس عسكرية..

نجحت وحدات منطقة الحرس الوطني بتاجروين، مدعومة بوحدات من إقليم الكاف، في إيقاف شخص أصيل ولاية الكاف.

وجاءت هذه العملية إثر تفتيش منزله بعد الحصول على الأذون القضائية، حيث تم حجز مسدس ناري صالح للاستعمال مع عدد من الطلقات، بالإضافة إلى عبوة غاز مشل للحركة وملابس عسكرية مزركشة.

وقد تم، وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للحرس الوطني، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المحتفظ به، وذلك بالتنسيق مع النيابة العمومية.

ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني كافة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي معلومات قد تساعد في تعزيز الأمن العام، وذلك عبر الاتصال بالرقم 71860135.