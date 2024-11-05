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هام/ موعد انطلاق حصة التجنيد.. وهؤلاء هم المعنيون

2024/11/05 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

أعلنت وزارة الدفاع الوطني أن حصة التجنيد 2024/4 تنطلق بداية من يوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 وتتواصل إلى غاية 31 ديسمبر من السنة ذاتها، وذلك بالنسبة للشبان مواليد الثلاثية الرابعة من سنة 2004 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000، الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم ازاء قانون الخدمة الوطنية .
ويتعيّن على الشبان المعنيين التقدم تلقائيا إلى المراكز الجهوية للتجنيد والتعبئة بمدن تونس وسوسة وباجة وقابس والقصرين مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية، وفق بلاغ الوزارة.
ووضعت وزارة الدفاع الأرقام التالية لمزيد الارشادات:
71896055
71896870
71896111
71896317

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