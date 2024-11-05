أول تعليق من غالانت بعد إقالته من منصبه كوزير للدفاع

علق وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت في منشور عبر منصة “إكس” على خبر إقالته من منصبه دون أن يرد على تصريحات نتنياهو بخصوص الموضوع.

وقال غالانت: “إن أمن إسرائيل كان وسيظل دائمًا مهمة حياتي”.

وفي إعلان مفاجئ، أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه.

وأكد نتنياهو أن هناك خلافات كثيرة ظهرت بينه وبين غالانت فيما يتعلق بالحرب.

وقال إن “أزمة ثقة” نشأت تدريجيا بينه وبين غالانت ولم تسمح بإدارة طبيعية للحرب.

وعين نتنياهو يسرائيل كاتس وزيرا للدفاع وجدعون ساعر وزيرا للخارجية.