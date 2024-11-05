رفع إجمالي 152 مخالفة اقتصادية وحجز كميات هامّة من المواد المدعمة خلال شهر أكتوبر المنقضي بهذه الولاية..

أسفرت حملات المراقبة المنجزة بولاية باجة، طيلة شهر أكتوبر المنقضي، عن رفع إجمالي 152 مخالفة اقتصادية إثر 1418 زيارة أداها 75 فريق مراقبة لمحلات مفتوحة للعموم ولأسواق بكل معتمديات ولاية باجة، كما أفضت إلى حجز كميات هامّة من المواد المدعمة، وفق مصدر من الادارة الجهوية للتجارة بباجة.

وأوضح المصدر ذاته، لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنّ الفترة المذكورة شهدت حجز40 قنطارا من الفارينة المدعمة، وأكثر من 10 اطنان من السداري، و540 كغ من السميد، و350 كغ من السكر، من أجل استعمال مواد مدعمة فى غير مجالها، فضلا عن حجز كميات من السجائر، والحليب، واللحوم البيضاء، والخضر ومواد التنظيف.

وتعلقت المخالفات المسجّلة خاصة بالترفيع فى الاسعار، وعدم اشهار الاسعار، واخفاء بضاعة، واستعمال مواد مدعمة فى غير مجالها، وعدم توفر الفواتير، وقد سجلت اغلبها في قطاعات الخضر والغلال بـ52 مخالفة، والمواد الغذائية بـ57 مخالفة، والبيض والدواجن بـ15 مخالفة، والمقاهي بـ5 مخالفات، والمطاعم والمخابز بـ8 مخالفات.