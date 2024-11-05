عاجل/ صدور أحكام بالسجن ضد 4 من صانعي المحتوى من أجل التجاهر بالفاحشة..

أكد الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم أنه تم اصدار أحكام بالسجن تتراوح بين سنة و نصف و 4 سنوات ونصف ضد 4 من صانعي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت بطاقات إيداع بالسجن ضد خمسة من “صناع المحتوى” وإحالتهم على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلّق بـ “التجاهر بالفحش ومضايقة الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي..”

ويذكر ان وزارة العدل أعلنت عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وفتح أبحاث جزائية ضدّ كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية.