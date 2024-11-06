عـاجل/ ختم البحث في قضية فرار إرهابيين من سجن المرناقية..

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرار ختم البحث مع الاحالة على دائرة الاتهام في الملف المتعلق بحادثة فرار خمسة مساجين إرهابيين مصنّفين خطيرين من السجن المدني بالمرناقية وفق ما أوردته اذاعة موزاييك.

وكان السجن المدني بالمرناقية قد سجل حادثة فرار خمسة مساجين ارهابيين مصنّفين خطيرين، لتتمكن الوحدات الأمنية بعد أسابيع من القاء القبض عليهم بين حي التضامن والضاحية الجنوبية للعاصمة.

وبانطلاق التحقيقات حول الحادثة قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهد بالملف، إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق حوالي عشرين من أعوان واطارات السجون بالاضافة إلى الارهابيين الفارين الخمسة وزوجة احدهم المتهمة يالتستر على زوجها بعد فراره من السجن.

وتولى قاضي التحقيق هذا الأسبوع إعلام المتهمين بقرار ختم البحث مع احالتهم جميعا على أنظار دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لتقرر في شأنهم ما تراه مناسبا.