عاجل/ حريق قطار سوسة تونس: الحماية المدنية تكشف..

في متابعة للحريق الذي جد صباح اليوم بقطار سوسة تونس كشف المتحدث باسم الحماية المدنية ان فرق الاطفاء التابع للادارة الجهوية للحماية المدنية بنابل تمكنت من اخماد حريق بأسفل عربة قطار لنقل المسافرين قادم من سوسة في اتجاه تونس وذلك على مستوى قنطرة بئر بورقبة، من معتمدية الحمامات.

وبين المصدر ذاته انه تم تسجيل تصاعد دخان من اسفل العربة نتيجة احتكاك اسلاك كهربائية وذلك حسب المعطيات الاولية ..

هذا وقد تم توجيه شاحنة اطفاء وسيارة اسعاف حيث تم إخراج جميع الركاب دون تسجيل إصابات، بشرية واخماد الحريق ومنع انتشاره الي باقي اجزاء العربة.. تعهدت الشركة الوطنية للسكك الحديدية بتوجيه قطار أخر قادم من بوفيشة لنقل الركاب.