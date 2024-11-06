المتلوي: حجز قطع أثرية ومسدس ناري..وهذه التفاصيل..

تمكّن فريق أمني مشترك متكون من فرقة شرطة النجدة بالمتلوي، فرقة الطريق العمومي، مركز الأمن الوطني بالمتلوي الشمالية ومركز الأمن الوطني بأم العرائس من الإحتفاظ بشخص من أجل “تكوين وفاق قصد البحث عن الكنوز الدفينة والآثار ومسك واستعمال سلاح ناري بدون رخصة ومسك سلاح أبيض بدون رخصة ومسك واستعمال مواد فلاحية خطرة خاضعة إلى التراخيص وتعاطي نشاط السحر والشعوذة “.

وجاء ذلك إثر توفر معلومات لدى فرقة شرطة النجدة بالمنطقة مفادها تحوز أحد الأشخاص على مسدس ناري بدون رخصة، حيث تم التنسيق مع النيابة العمومية بقفصة والتحول إلى مقر سكنى ذي الشبهة والذي بتفتيشه تفتيشا دقيقا تم العثور على مسدس ناري عيار 9 مم مع 27 خرطوشة، بندقية صيد مع 36 خرطوشة، بندقية ضغط هوائي، 227 عملة معدنية يشتبه من كونها أثرية، تمثال من المعدن الأصفر يشتبه من كونه اثري، 03 خناجر مختلفة الأحجام، مجموعة من الكتب التي تستخدم في السحر و الشعوذة وكمية من مادة الأمونيتر.

وبمراجعة النيابة العمومية أذنت الاحتفاظ بذي الشبهة وإحالة المعنى والمحجوز لفرقة الشرطة العدلية بالمتلوي لمواصلة البحث، وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء.