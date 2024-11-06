عاجل/ أودت بحياة شخصين: هذا ما تقرّر في حق 10 متورّطين في معركة بين عائلتين بالمرناقية

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، اليوم الاربعاء 6 نوفمبر 2024، بطاقات إيداع بالسجن ضد10 أشخاص يشتبه في تورّطهم في المشاركة في معركة بين عائلتين بجهة حميّم بالمرناقية أسفرت عن قتيلين ليلة الاربعاء الماضي.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة قد أذنت بمباشرة الأبحاث اللازمة وتعهيد فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة بالموضوع، حيث تعرض كهل إلى إصابة على مستوى الرأس بواسطة قطعة آجر مما أدى الى وفاته على عين المكان.

وتجددت المعركة لاحقا بعد إيقاف الوحدات الأمنية للقاتل، حيث تعرض شقيقه الى اصابات تطلبت نقله الى المستشفى غير أنه توفي متأثرا بخطورة إصاباته.

وبإنطلاق الأبحاث، تمكن أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة من ايقاف 16 شخصا، تقرر الاحتفاظ بأربعة عشر منهم واحالة اثنين بحالة تقديم ومن بينهم نسوة من أفراد العائلتين المشاركين في المعركة.

وبإحالة المظنون فيهم على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة تولى استنطاقهم حول ماهو منسوب اليهم قبل أن يقرر إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق عشرة منهم في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية.