من بينهم فتاة: القبض على وفاق اجرامي للسرقة من داخل السيارات

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالإحتفاظ بـ03 شبان وفتاة من أجل “تكوين وفاق إجرامي ينشط في مجال الإعتداء على الممتلكات الخاصة والسرقات من داخل السيارات”.

وذلك بعد أن تقدّمت مواطنة إلى مقر مركز الإستمرار بحي الخضراء من أجل الإعلام عن تعرّض سيارتها إلى سرقة لوحاتها المنجمية من قبل مجهولين.

وبإيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة من قبل الوحدات الأمنية بالمنزه أمكن اعتمادا على ما وثّقته كاميرات المراقبة التعريف بالسيارة المستغلّة في عملية السرقة وهي على وجه الكراء.

وبإجراء جملة من التحريات الميدانية من قبل الوحدات الأمنية المذكورة و مركز الأمن الوطني بالبلفيدير أمكن بعد نصب كمين للمظنون فيهم بالتنسيق مع صاحب شركة كراء السيارات القبض عليهم على متن سيارة الشركة (والتي قاموا باستبدال لوحتي أرقامها المنجمية) بصدد القيام بسرقة سيارة راسية بجهة مركز العمران الشمالي وحجز جملة من المسروق ومبالغ مالية متفاوتة ليتبين وأنهم محل 27، 15 و 07 مناشير تفتيش من أجل تورطهم في قضايا عدلية.

كما ثم القبض على الفتاة التي تعمد إلى التوسّط معهم في كراء السيارات التي يستغلها المعنيين في عمليات السرقة.