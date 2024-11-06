عاجل/ ”معروفان في انستغرام وتيك توك”.. سنتان سجنا في حق ”صانع وصانعة محتوى””..

قضت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالسجن مدة عامين اثنين في حق صانع وصانعة محتوى “أسماؤهما معروفة لدى رواد التيكتوك وانستغرام وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت أوائل الأسبوع الماضي بطاقتي ايداع بالسجن في حق صانع وصانعة المحتوى واحالتهما على أنظار الدائرة الجناحية لمحاكمتهما من أجل تهم تتعلق بمضايقة الغير والتجاهر عمدا بفحش والاعتداء على الأخلاق الحميدة والآداب العامة ومضايقة الغير بوجه مخل بالحياء ولفت النظر علنا الى وجود فرصة لارتكاب فجور والاعتداء على الأخلاق بتحريض الشبان القاصرين على الفجور واعانتهم عليه.