عاجل/ قضية هنشير الشعال: هذا ما تقرر في حق رئيس النادي الصفاقسي ووزير فلاحة أسبق..

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2024/11/06 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالتمديد في الاحتفاظ مدة خمسة أيام إضافية برجل الأعمال ورئيس النادي الصفاقسي عبد العزيز المخلوفي ووزير فلاحة أسبق وأكثر من عشرة أشخاص آخرين، وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بهنشير “الشعال” وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.

وكانت أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قد أذنت لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بالاحتفاظ بالمخلوفي ووزير فلاحة أسبق ومدير ديوانه آنذاك ومدير عام سابق لديوان الأراضي الدولية وأعوان واطارات بالمركب الاداري التابع لهنشير الشعال وذلك من أجل شبهات تتعلق باستغلال خصائص النشاط المهني والاجتماعي واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والتدليس ومسك واستعمال مدلس.

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