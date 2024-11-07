التوقعات الجوية لهذا اليوم..

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2024/11/07 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

يتميز طقس، الخميس، بظهور بعض السحب تكون أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالجهات الشرقية للشمال والوسط ثم تشمل الجهات الغربية بعد الظهر وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة.
تهب الرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد.
البحر قليل الاضطراب فمضطرب بالشمال و متموج بالسواحل الشرقية والحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 21 و 26 درجة وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 28 درجة بأقصى الجنوب.

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