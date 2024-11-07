عاجل/ بخصوص صابة الزيتون: هذا ما أمر به رئيس الدولة..

تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال لقاء جمعه عصر الأربعاء 6 نوفمبر 2024، بقصر قرطاج، برئيس الحكومة كمال المدوري، سير العمل الحكومي بوجه عام، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن القومي الذي انعقد يوم الاثنين 4 نوفمبر الجاري.

ووفق بلاغ إعلامي صادر عن رئاسة الجمهورية، فقد أسدى قيس سعيّد تعليماته بـ “اتّخاذ إجراءات فورية لضمان جني صابة الزيتون بما يحفظ حقوق الفلاحين ودعمهم ماليا”.

وشدّد رئيس الجمهورية في هذا الإطار، “على دور الديوان الوطني للزيت، وعلى ضرورة تطوير قدراته على تخزين الزيتون. فهذا الديوان، على غرار غيره من الدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية الأخرى، لم يتطور وهو بحاجة إلى آليات جديدة حتّى يحقق الأهداف التي أُنشأ من أجلها”، وفق تعبيره.