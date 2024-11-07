عاجل/ خبير في المخاطر المالية يفجرها ويكشف: هذا الإجراء الهام الذي يمس المواطن لا يتم تطبيقه..

دعا الخبير في المخاطر المالية مراد الحطاب الدولة للتدخل بخصوص فرض مؤسسات مالية نسب فائدة مشطة على الاقتراض تصل تتجاوز 30 % بشكل مكشوف ومعلوم وباقرار منها دون حسيب أو رقيب ودون تدخل من الدولة على مستوى الهيئات التعديلية.

وفي سياق اخر، اوضح الحطاب ايضا في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام ان هناك قانونا يمكّن المواطن من تخفيض في الفائدة على مستوى القروض طويلة الاجل وبنسب فائدة ثابتة حيث انه يفترض انه بعد ان تتجاوز قيمة الفائدة المستخلصة ما نسبته 8 % من اجمالي القرض وبعد تسديد على امتداد 3 سنوات تقريبا، ان يتم التمتع بتخفيض بالنصف في الفائدة، مؤكدا أنه اجراء يتمتع به المواطن بشكل آلي وبعد بتقديمه مطلب في هذا الشأن.

في المقابل، اكد الحطاب ان هذا الاجراء لا يطبق على أرض الواقع بكل المؤسسات المعنية باستثناء مؤسسة واحدة ، على حد قوله.