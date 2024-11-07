رفع 208 مخالفات اقتصادية وحجز كميات من البطاطا والطماطم بهذه الولاية..

رفعت فرق المراقبة الاقتصادية بجهة المهدية، في الفترة بين 20 أكتوبر المنقضي و05 نوفمبر الجاري، 208 مخالفات شملت أغلب القطاعات وعلى رأسها قطاع الخضر والغلال بتسجيل 134 مخالفة.

وتم في ذات الاطار، رفع 15 مخالفة في قطاع المقاهي والمطاعم و18 مخالفة في المواد الغذائية و10 مخالفات في قطاع التبغ والفواكه الجافة و12 مخالفة في الدواجن والبيض، وفق إحصائيات للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات.

وجرى، خلال نفس الفترة، تركيز فريق رقابي بسوق الجملة بالجم، للإشراف على عمليات بيع المنتوجات الفلاحية لا سيما البطاطا والطماطم ورفع الاخلالات، حيث حجز الفريق 4 أطنان من البطاطا و2ر5 اطنان من الطماطم، وأفضت كل العمليات الرقابية إلى حجز 5745 علبة سجائر و175 كغ من العجين الغذائي و7 آلات وزن (غبر مطابقة للمواصفات) وغيرها من المواد.

وشهدت الفترة الأخيرة، وفق نفس الإحصائيات، تحقيق تحسن ملحوظ في عرض مادة السكر العائلي المعلب، بعد التنسيق مع سلطة الإشراف قصد ضخ كميات استثنائية لمجابهة الطلب على هذه المادة.

وتحصلت جهة المهدية على حصص أسبوعية تقدر بنحو 76 طنا من السكر الأبيض السائب (وزن 50 كغ للكيس الواحد) ويجري التزود بمادة السكر العائلي المعلب وتزويد الوحدات الصناعية بالسكر الصناعي بصفة عادية.

وسجلت الإدارة الجهوية للتجارة بالمهدية، من جهة أخرى، نقصا ملحوظا في عرض مادة القهوة لدى كل من تجار الجملة والتفصيل والمساحات التجارية الصغرى والمتوسطة.