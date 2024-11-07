هلاك كهل 64 سنة في حادث مرور مروع بصفاقس..

عاجل/ خبير في المخاطر المالية يفجرها ويكشف: هذا الإجراء الهام الذي يمس المواطن لا يتم تطبيقه..

عاجل/ بخصوص صابة الزيتون: هذا ما أمر به رئيس الدولة..

بشرى سارة..عودة قطار المسافرين انطلاقا من مدينة الرديف..

حادث مرور قاتل ببوحجلة..

2024/11/07 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

جدّ صباح اليوم الخميس حادث مرور قاتل بالطريق الوطنية عدد 2 الرابطة بين بوحجلة والقيروان تحديداً بالمدخل الشمالي لمعتمدية بوحجلة أسفر عن وفاة كهل رغم محاولة اسعافه ونقله الى المستشفى.

وتتمثل صورة الحادث في اصطدام سيارة بدراجة نارية كان على متنها كهل في العقد السابع من العمر أصيل المنطقة.

و قد قامت وحدات الحماية المدنية بنقله الى المستشفى المحلي ببوحجلة أين فارق الحياة رغم محاولة إسعافه وقد تحولت وحدات الحرس الوطني على عين المكان لفتح محضر في الغرض لمزيد البحث والتحقيق في الحادث وفق ما اوردته اذاعة الجوهرة أف أم.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn