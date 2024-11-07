حادث مرور قاتل ببوحجلة..

جدّ صباح اليوم الخميس حادث مرور قاتل بالطريق الوطنية عدد 2 الرابطة بين بوحجلة والقيروان تحديداً بالمدخل الشمالي لمعتمدية بوحجلة أسفر عن وفاة كهل رغم محاولة اسعافه ونقله الى المستشفى.

وتتمثل صورة الحادث في اصطدام سيارة بدراجة نارية كان على متنها كهل في العقد السابع من العمر أصيل المنطقة.

و قد قامت وحدات الحماية المدنية بنقله الى المستشفى المحلي ببوحجلة أين فارق الحياة رغم محاولة إسعافه وقد تحولت وحدات الحرس الوطني على عين المكان لفتح محضر في الغرض لمزيد البحث والتحقيق في الحادث وفق ما اوردته اذاعة الجوهرة أف أم.