كانا بصدد تبادل محرّكات لاستعمالها في “الحرقة”: ضبط مركبي صيد على متنهما 11 بحّارا تونسيا

أفادت وزارة الدفاع في بلاغ لها اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 أنه على إثر توفر معلومات حول إعتزام مركبين مشبوهين القيام بعملية تبادل لبضاعة مجهولة عرض سواحل الشابة، نجحت قوّة بحريّة تابعة لجيش البحر يوم أمس الأربعاء 06 نوفمبر 2024، وبعد نصب كمين بالمنطقة، في ضبط مركبي صيد على متنهما 11 بحّار تونسي، كانا بصدد تبادل 3 محرّكات نقّالة لاستعمالها في عمليّات الهجرة غير النظاميّة.

وقد تمكّنت الوحدات البحريّة المشاركة في العمليّة من السيطرة على المركبين والتوجّه بهما إلى القاعدة البحريّة الرئيسيّة بصفاقس لتسليمهم والمحجوز إلى المصالح المختصّة واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.