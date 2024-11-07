عاجل/ فرنسا تستدعي سفير إسرائيل لديها

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها ستستدعي سفير إسرائيل لدى باريس بعد الإشكال الدبلوماسي الذي حدث اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 في القدس.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو قد أعلن رفضه دخول كنيسة “الإيليونة” التي تديرها فرنسا في القدس بوجود الشرطة الإسرائيلية، حيث ندد بما وصفه بالـ”وضع غير مقبول”، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت فردين من الدرك الفرنسي في كنيسة تديرها فرنسا في القدس.

وجاءت عملية الاعتقال خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى القدس، حيث دخل أفراد مسلحين من الشرطة الإسرائيلية من دون إذن إلى موقع يضمّ كنيسة “الإيليونة” الواقع في جبل الزيتون.

وكان بارو قد وصل في زيارة قصيرة إلى الأراضي المحتلّة وفلسطين بهدف البحث عن حلول دبلوماسية للحرب المشتعلة في غزة ولبنان، حسب موقع “سكاي نيوز”.

وكتب بارو، في منشور على منصة “إكس” فور وصوله “عدت إلى إسرائيل لإجراء حوار صعب بشأن لبنان وغزة. فالحلول الدبلوماسية ممكنة… حان الوقت لوضع حد للمأساة التي بدأت في السابع من أكتوبر 2023”.