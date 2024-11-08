عاجل/ وفاة شخصين وانقاذ 15 بحارا اثر غرق مركبهم قبالة هذه الجزيرة..

توفي شخصان وتم إنقاذ 15 بحارا عقب غرق سفينة صيد كانت تقل على متنها 27 بحارا, قبالة جزيرة “جيجو” جنوب كوريا الجنوبية, اليوم الجمعة, حسبما أعلن عنه خفر السواحل في البلاد.

وذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية عن خفر السواحل, أنه تلقى نداء استغاثة في تمام الـ 4سا و33 د صباحا (التوقيت المحلي) يفيد بأن سفينة صيد تزن 129 طنا تغرق على بعد 24 كم قبالة جزيرة “بييانغ” في “جيجو”, لافتا إلى إرسال 18 سفينة و5 طائرات إلى مكان الحادث من أجل عمليات البحث والإنقاذ.

وأفاد خفر سواحل كوريا الجنوبية, أنه تم إنقاذ 15 بحارا, فيما انتشلت جثتي شخصين, ولا يزال 10 آخرين في عداد المفقودين.

وأوضح البحارة الذين تم إنقاذهم, أنهم كانوا ينقلون صيدهم إلى سفينة أخرى عندما انقلبوا فجأة وبدأت السفينة في الغرق.