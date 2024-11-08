العثور على جثة إمرأة أربعينية في ماجل بهذه الجهة

تنقل ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، لمعاينة جثة امرأة تم العثور عليها داخل ماجل، في مكان يبعد حوالي 30 كم عن حاسي الفريد من ولاية القصرين، اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024، حسبما نقلته موزاييك عن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين والناطق الرسمي باسم محاكم القصرين عماد العمري.

ومن جهته أكد المدير الجهوي للحماية المدنية بالقصرين العميد يوسف العافي، في تصريح لموزاييك، تدخل وحدات الحماية المدنية بالقصرين، لسحب الجثة التي تعود لامرأة أربعينية، من داخل ماجل يبلغ عمقه 5 أمتار.