بلاغ هــام من وزارة الداخلية



في إطــار مُقابلة الجولة الثامنة لبطولة الرّابطة المُحترفة الأولى لكُــــرة القـــدم الـتي ستـدُور غدا السبت 09 نوفمبر 2024 على الساعـــة 16.30 بملعب حمادي العقربــي برادس بيـــن الترجي الرياضي التونسي و المستقبل الرياضي بقابس، اصدرت وزارة الداخلية اليوم الجمعة بلاغا مروريا، علنت فيه عن اتخاذ الإجراءات التاليــــة:

أولا: يُحجّرُ وُقــــوف وجولان جميــــع أصناف العربات بالطريق الوطنيـة رقم 1 فــي الجزء الممتد بين مفتـرق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهـراء بدايـة من الساعة 13.00 إلى الساعـــة 20.00 ما عدى القاصدين الملعب والحاملين لتذاكر الدخول.

ثانيا: يكون فتح أبواب الملعـب علـــــــــــى الساعـة 13.30 ويستحسن القدوم في أوقـات مبكرة .

ثالثا: يتعيــــن على حاملــــــي التذاكـــــر الاستظهـــــار بهــــا وجوبــــا بجميـــع البوابــات المتقدمــــة (مدخل الملعب من ناحية السريعة – مفترق وادي مليان – مفترق BSB – مفترق نوبو – مفترق شوشة رادس).

رابعا: يكون الدّخول إلى المآوي الشرفية عبر المدخل الرئيسي فقط لحاملي تذاكر المقصورات (Loges) والصحفيّين

خامسا: تم تخصيص الماوى الجنوبي والشمالي لسيارات أحباء الترجي الرياضي التونسي حيث يمكن الوصول إليهما:.

– عبر الطريق السّريعة الجنوبيّة ثمّ مُفترق برج الوزير الزهراء تحت الجسر فمدخل المأوى الجنوبي من ناحية مدخل الزيتون.

– عبر الطريق الوطنيّة رقم 1 فمُفترق شوشة رادس ثمّ المدينة الجديدة في اتجاه مدخل المأوى الجنوبي من ناحية برج الوزير الزهراء.

– عبر محول الملعب ثم المنعرج في إتجاه الطريق الوطنية رقم 01 ثم مدخل الزيتون أو عبر المدخل الرئيسي ثم يمينا إتجاه المأوى الجنوبي.

– عبر الطريق الوطنيّة رقم 1 مرورا بمُفترق شوشة رادس ثمّ مُفترق BSB في اتجاه المدخل الرّئيسي ثم الإنعراج يسارا اتجاه الماوى الشمالي.

– عبر مفترق نوبو فمفترق القرية المتوسطية ثم الإنعراج يسارا إتجاه المأوى الجنوبي او يمينا إتجاه المأوى الشمالي.

سادسا: التأكيد على كافة الجماهير الرّياضيّة بإيواء سيّاراتهم داخل المآوي المخصّصة ضمانا لحُسن تأمينها وحفاظا على السّيولة المروريّة أثناء خروج الجماهير.

سابعا: تؤكّد وزارة الدّاخليّة على احترام قانون الطرقات وإشارات الأعوان والابتعاد عن السّياقة المتهوّرة والسّلوكيّات الخطيرة، علما وانهُ سيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة في كلّ ما يتعلق بالنقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص.