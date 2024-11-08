عاجل/ تفكيك شبكة خطيرة لترويج المخدرات في حي التضامن..

تمكن أعوان الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني من تفكيك شبكة خطيرة لترويج المخدرات بجهة حي التضامن وحجز أكثر من تسعين كيلوغرام من القنب الهندي ومبلغ مالي هام على ذمة البحث.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن معلومات وردت على أعوان الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني مفادها اندماج شخص يحمل كنية معروفة بجهة حي التضامن، في مجال ترويج المخدرات ليتم اخضاعه للمراقبة اللازمة في مسعى للكشف عن تحركاته.

وإثر تحريات مكثفة، أمكن لأعوان مكافحة الإرهاب تحديد أماكن تحرك ونشاط العنصر الخطير والمتعاميلن معه من عناصر الشبكة، ليتم بالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة مداهمة أحد الأماكن وحجز أكثر من 90 كيلوغرام من مادة القنب الهندي ومبلغ مالي هام متأت من عائدات الترويج، وإيقاف العنصر الخطير وأحد عناصر الشبكة فيما تقرر إدراج عناصر آخرين في التفتيش في انتظار القاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء.