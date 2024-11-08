جريمة قتل صادمة.. الجاني والضحية طفلتان دون سن العاشرة!!

بسبب البعوض: تسجيل إصابات بمرض اللشمانيا في هذه الولاية

بلاغ هــام من وزارة الداخلية

نجاح طبي في الرابطة: علاج اوعية دموية مشوّهة دون جراحة

عاجل/ تفكيك شبكة خطيرة لترويج المخدرات في حي التضامن..

2024/11/08 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكن أعوان الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني من تفكيك شبكة خطيرة لترويج المخدرات بجهة حي التضامن وحجز أكثر من تسعين كيلوغرام من القنب الهندي ومبلغ مالي هام على ذمة البحث.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن معلومات وردت على أعوان الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني مفادها اندماج شخص يحمل كنية معروفة بجهة حي التضامن، في مجال ترويج المخدرات ليتم اخضاعه للمراقبة اللازمة في مسعى للكشف عن تحركاته.

وإثر تحريات مكثفة، أمكن لأعوان مكافحة الإرهاب تحديد أماكن تحرك ونشاط العنصر الخطير والمتعاميلن معه من عناصر الشبكة، ليتم بالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة مداهمة أحد الأماكن وحجز أكثر من 90 كيلوغرام من مادة القنب الهندي ومبلغ مالي هام متأت من عائدات الترويج، وإيقاف العنصر الخطير وأحد عناصر الشبكة فيما تقرر إدراج عناصر آخرين في التفتيش في انتظار القاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn