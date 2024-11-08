سليانة: الإدارة الجهوية للتطهير تواصل تدخلاتها بمعتمديتي قعفور وبورويس إثر التقلّبات المناخيّة الأخيرة

تواصل مصالح الإدارة الجهوية للتطهير بولاية سليانة تدخلاتها بمعتمديتي قعفور وبورويس، منذ مساء أمس الخميس، وذلك إثر تساقط كميات هامة من الأمطار، وفق المدير الجهوي للتطهير وليد الصامتي.

وبيّن الصامتي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أن التدخّلات شملت أمس 6 منازل بكل من حي السعادة، وحي الزهور، وحي الوفاء بمعتمدية قعفور، وإحدى المؤسسات التربوية.

وأضاف أن المصالح المذكورة تواصل عمليات الجهر والتسريح نتيجة إنجراف الأوساخ والأتربة عند نزول مياه السيلان داخل البالوعات، مشيرا إلى أنّه تمّ توجيه فريق عمل مصحوب بشاحنة شفط إلى مدينة بورويس لشفط المياه بعدد من المحلات والمنازل.