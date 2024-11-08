حجز 648 طنا من الأعلاف المدّعمة بهذه الجهة..

حجزت فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، مساء اليوم الجمعة، 648 طنا من الأعلاف المدّعمة حجزا صوريا بسبب إخلال صاحبها بتراتيب الدعم والتفريط فيها خارج مسالك التوزيع القانونية.

وقد تمت مراسلة اللجنة الجهوية للأعلاف لعرض الملف على أنظارها مع اتمام الاجراءات القانونية الضرورية واحالتها للقضاء، وفق مصدر من الإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين.

وبين المصدر نفسه في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن العملية تمت إثر توفر معلومات لدى مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بتعمد صاحب وحدة تصنيع علف مركب التزود بكميات هامة من المواد العلفية المدّعمة والتفريط فيها خارج مسالك التوزيع القانونية وعدم تحويلها إلى علف مركب ينتفع به فلاحو الجهة، فتم تكوين فريق مشترك تحت اشراف والي الجهة ضم ممثلين عن مصالح الولاية والادارة الجهوية للتجارة وديوان الحبوب والحماية المدنية وهيئة السلامة الصحية وفرق الحرس البلدي، للقيام بالمعاينات اللازمة.

وأشار في سياق متصل إلى أنه وبمعاينة المصنع المذكور والتدقيق والتحري في الوثائق ودفاتر المواد الأولية والمواد المصنعة تبين أن صاحب المصنع لا يقوم بتسجيل الكميات المحولة بالدفاتر المعدة للغرض بل يقوم بتسجيل الكميات المشتراة فقط حتى لا يتسنى لأعوان المراقبة إحتساب الكميات المحولة مع عدم استصدار فواتير بيع العلف لجل الكميات المصنعة منذ بداية سنة 2024، موضحا أنه بذلك يكون صاحب المصنع قد إرتكب المخالفة الإقتصادية المتمثلة في الاخلال بتراتيب الدعم.