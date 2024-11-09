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حجز عشرات الاطنان من البطاطا والبصل خارج أسواق الجملة

2024/11/09 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

حجزت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بسوسة، يوم أمس الجمعة، بالاشتراك مع أعوان الأمن الوطني والشرطة البلدية وبالتنسيق مع النيابة العمومية، قرابة 18 طنا من مادة البطاطا المعدة للاستهلاك و18 طنا من مادة البصل على إثر عمليتي مراقبة مشتركة استهدفتا مخزني تبريد بكل من منطقة حمام سوسة ومنطقة القصيبة بعد ثبوت الاتجار في المواد الفلاحية المذكورة خارج أسواق الجملة.
وجاء في بلاغ لوزارة التجارة، أنه سيتم ضخ المحجوز بالمسالك المنظمة طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في الغرض.

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