لصّ يستولي على هواتف من مغازة معروفة بعد اختبائه في غرفة العملة!!

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان مركز الأمن الوطني بالمنزه 1 بالاحتفاظ بشاب تعمد الاستيلاء على هواتف من داخل مغازة.

وحسبما نقلته موزاييك اليوم السبت، فان المظنون فيه وهو شاب من سكان جهة الزهروني تتقل الى المنازه بغاية السرقة وولج الى داخل فرع مغازة معروفة وتسلل الى الغرفة الخاصة بالعملة ومكث هناك الى حين انتهاء توقيت غلق المغازة.

ووفق ذات المصدر، فقد عمد المظنون فيه الى التوجه الى خزانة المداخيل وحاول تهشيمها بمطرقة غير أنه لم يفلح في مسعاه ليتوجه لاحقا الى الواجهة الخاصة بالهواتف المعروضة للبيع وقام بتهشيم بلورها والاستيلاء على عدد من الهواتف ومغادرة المكان.

هذا وتمكن أعوان مركز الأمن الوطني بالمنزه 1 من القبض على الشاب المذكور وحجز جزء من المسروق ليتقرر الاحتفاظ به على ذمة البحث الى حين احالته على أنظار القضاء.