حجز أكثر من 1.7 طن من التمور وحوالي 12.5 طن من الاعلاف في بنزرت

تمكنت مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة ببنزرت بالتنسيق مع الفرقة الجهوية للشرطة البلدية، من حجز 1762 كلغ من التمور بأحد المحلات بمحيط سوق صلاح دين بوشوشة ببنزرت الشمالية تبين ان صاحبها تزود بها بصفة غير قانونية .

وأفاد المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي، في تصريح للاذاعة الوطنية، اليوم السبت 09 نوفمبر 2024، انه تم تحرير محضر بحث في الغرض ضد صاحب المحجوز من أجل الزيادة غير القانونية في الأسعار ، إضافة إلى تأمين هذه الكميات بسوق الجملة للخضر والغلال بجرزونة وتأمين قيمتها بالخزينة العامة للدولة.

وفي ذات السياق تمكنت مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة ببنزرت بالتنسيق مع مصالح الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني براس الجبل، من حجز12234 كلغ من المواد العلفية المختلفة بمستودع عشوائي عمد صاحبه إلى تحويله لوحدة لصنع الاعلاف بصفة غير قانونية إلى جانب مسك كميات من القمح كان من المفترض تسليمها الي ديوان الحبوب.

وقد تم تحرير محضر بحث في الغرض ضد صاحب المحجوز من أجل مسك مخزونات بغرض المضاربة دون ان تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة مع إعادة ضخ تلك الكميات بالمسالك القانونية وتأمين قيمتها بالخزينة العامة للدولة،وفق ذات المصدر.